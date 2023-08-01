Изменившаяся и подурневшая: Гузеева вмешалась в скандал со звездой сериалов

Изменившаяся и подурневшая: Гузеева вмешалась в скандал со звездой сериалов
Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Еще недавно артистка похудела и была хороша

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в последнее время сильно изменилась. После участия в шоу "Танцы со звездами" артистка всерьез занялась больно-спортивными танцами в качестве хобби и сразу похудела. 

Недавно ее внешность снова претерпела изменения. Ирина Пегова перекрасила цвет волос и стрижку и сделала необычный макияж. На опубликованном в Сети фото поклонники ее не узнали. У звезды короткая челка и каштановые короткие локоны. 

Как выяснилось, Пегова принимает участие в съемках очередного фильма, для чего и изменилась внешне. Актриса призналась, что ей понравился новый образ, и она с удовольствием хотела бы носить такую прическу в повседневной жизни. Однако поклонникам такая идея вовсе не понравилась. 

То ли из-за грустного выражения лица, то ли из-за похудения, людям показалось, что кожа лица у Пеговой обвисла, а сама она осунулась и поблекла. В целом образ прибавил ей как минимум десяток лет. 

"Ира, без обид. Очень старит"; "Старая-престарая в этом образе", – отметили поклонники. 

Впрочем, нашлись и ценители нового образа Ирины Пеговой. Ведущая Лариса Гузеева решила вмешаться в скандал с критикой внешности коллеги и напротив похвалила ее трансформации. "Чудесная!" – написала она. 

Стоит отметит, что Лариса Гузеева в последнее время тоже сильно изменилась. Она призналась, что в новых выпусках "Давай поженимся!" больше не будет никаких пошлостей и уродства, а шоу будет направлено на традиционные семейные ценности. 

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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