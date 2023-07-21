Судьба "Давай поженимся!" решена: Гузеевой нашли партнера по шоу

Приглашать новые лица в проект не стали

Роза Сябитова и Лариса Гузеева давно стали стали своеобразными символами создания семейных пар и хранительницами семейных ценностей. Несмотря на то, что коллеги находились на равных правах в шоу "Давай поженимся!", между ними чувствовалась конкуренция. В одном из интервью Сябитова признавалась, что Гузеева никогда не подпускает ее близко к себе, несмотря на нормальное общение в рамках работы. А недавно начали поговаривать, что Сябитовой и вовсе не будет в новом сезоне "Давай поженимся!".

Появилась информация о том, что Роза Сябитова якобы больше не будет работать с Ларисой Гузеевой из-за нового проекта "Сердце Клавы" с Клавой Кокой. Однако телесваха опровергла эту информацию и заявила, что никакого разрыва с Гузеевой у нее не было, и коллеги продолжат работать вместе в любимой россиянами программе.

"Я получила предложение, будем сниматься с Ларисой Гузеевой и продолжать создавать прекрасные пары", – заявила Роза Сябитова.

Ранее Лариса Гузеева рассказывала, что в новом сезоне программы "Давай поженимся!" будет сделан акцент на традиционные семейные ценности, а пошлых шуточек не будет.

Программа "Сердце Клавы", в которой задействована Роза Сябитова, выйдет в конце августа на канале "Пятница!". По сценарию, участники шоу будут бороться за сердце певицы Клавы Коки.