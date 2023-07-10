Руководство Первого канала окончательно решило судьбу Гузеевой

Ведущая уже выступила с заявлением

Первый канал официально объявил о возвращении на экраны программы "Давай поженимся!". В Сети уже появился проморолик к новому сезону шоу. Ведущая проекта Лариса Гузеева подтвердила факт возвращения любимого проекта в эфир, но анонсировала изменения. Так что шоу ждут большие перемены.

"Программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", – заявила Гузеева. Многих это удивило, ведь раньше ведущая в эфире только и делала, что обсмеивала и язвила.

Таким образом судьба Ларисы Гузеевой решилась, ведь после временного закрытия программы "Давай поженимся" она все чаще стала рекламировать в своем аккаунте пельмени, что ужасно расстраивало фанатов.

Ранее Лариса Гузеева показала в Сети кадры с подготовки к съемкам. Тогда еще было не ясно, что за проект предстоит ведущей. Она предстала в черном брючном костюме свободного кроя и заявила, что старается восстановить подурневшую со временем внешность и подготовить ее к работе в эфире.

Когда именно выйдет в эфир программа "Давай поженимся!" на Первом канале, пока не известно. Но речь идет о ближайших неделях. Однако многих поклонников передачи новость обрадовала, ведь Первый канал давно получал многочисленные просьбы телезрителей с просьбой вернуть программу в эфир.