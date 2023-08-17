Другой ведущий: раскрыты детали возвращения "Давай поженимся!"

Роза Сябитова сделала признание

Роза Сябитова в недавнем интервью сделала откровенное признание о новом сезоне популярного телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Ранее стало известно, что программа возвращается на экраны после долгого перерыва. Напомним, после начала СВО развлекательные шоу ушли из эфира – некоторые на время, другие, судя по всему, навсегда.

Роза Сябитова в недавнем интервью шокировала поклонников откровением о том, что "Давай поженимся!" будет выходить в эфир с новым составом ведущих. При этом она отметила, что выпуски нового сезона уже отсняты с участием Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой.

"Для вас будут сюрпризы с третьим партнером", – призналась ведущая.

Кроме того, Сябитова отметила, что герои тоде будут в шоу другими, как и ведущие. Основной причиной таких перемен стало изменение отношения к семейным ценностям в нашей стране и обострение чувства прекрасного.

Программа будет выходить в эфир, предположительно, в сентябре. По другим данным, шоу вернется на экраны только в октябре. Астролога Василисы Володиной в программе не будет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Константин Эрнст решил избавиться от Ларисы Гузеевой.