Сябитова согласилась вернуться в "Давай поженимся!" при одном условии

Сябитова согласилась вернуться в "Давай поженимся!" при одном условии
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка повинилась в своих грехах

Шоу "Давай поженимся!", которое за долгие годы своего существования, сумело завоевать сердца многих телезрителей, было закрыто весной прошлого года. Однако и поклонники телепередачи, и ее ведущие, в том числе и Роза Сябитова, мечтали о том, что однажды вновь вернутся в стены родной студии.

И, наконец-то, слухи о перезапуске проекта, которые ходили уже достаточно продолжительное время, были официально подтверждены. И, пусть дата начала съемок еще не известна, в Сети уже появился промо-ролик обновленной передачи.

Но перемены обнаружились не только в декорациях студии. Оказывается, даже Розе Сябитовой пришлось пойти на многое ради возвращения на "Первый канал". Раньше женщина часто подвергалась критике из-за своих бурных реакций и резких слов. Но у нее, как признается телеведущая, было огромное количество времени на то, чтобы проанализировать свои ошибки и исправиться. При этом она готова снова окунуться в работу с головой, но при одном условии.

"Вести ее так, как раньше, не получится. Надо какой-то апгрейд делать, – призналась Роза. – Пока только за себя могу сказать. Я подобрела. И к участникам тоже буду добрее".

К слову, на экраны вернулось еще одно шоу, которое было вычеркнуто из сетки канала "Россия" и вот почему.

Источник: Мир новостей ✓ Надежный источник
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