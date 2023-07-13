Ушедшая из "Давай поженимся!" Володина объявила о возвращении на ТВ

Астролог появилась на другом канале

Несколько лет назад астролог Василиса Володина покинула шоу "Давай поженимся!". Многие поклонники передачи ждали возвращения эксперта, но этого не произошло. Последние годы она выпускала видео на своем ютуб-канале, где, например, делилась прогнозами и давала советы.

Но, видимо, интернет-площадки для популярного астролога мало. Она возвращается на телевидение с собственным шоу. Теперь на канале ТВ-3 каждый день в 12:15 будет выходить передача "Хорошие новости с Василисой Володиной".

На официальном сайте телеканала сообщается, что эксперт будет рассказывать телезрителям о возможностях, которые появляются благодаря звездам, а также будет делиться советами относительно грядущего. Первый выпуск "Хороших новостей" выйдет в пятницу, 14 июля.

"Наше время дарит так мало хороших новостей, но теперь у вас есть хорошие новости на нашем канале", – сказала Володина в анонсе передачи.

Ранее Василиса Володина поделилась с россиянами весьма тревожным прогнозом. Астролог предупредила жителей страны о непростом периоде, во время которого необходимо взять перерыв в делах и быть более осознанными. Слова эксперта приводило "Утро.ру".