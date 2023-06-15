Что с Гузеевой: Эрнст окончательно решил судьбу шоу "Давай поженимся"

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
Несмотря на различные взгляды на формат шоу "Давай поженимся", для многих россиян эта телепередача стала любимой развлекательной программой. Наконец руководитель Первого канала Константин Эрнст принял решение о судьбе проекта.
Медиамагнат сообщил, что зрители снова увидят полюбившуюся программу уже в конце текущего месяца. Такая новость, разумеется, весьма воодушевила многочисленных поклонников проекта. Вместе с этим, тут же возник вопрос о телесвахах. Как известно, большую часть успеха телевизионной программы обеспечивают ее ведущие.
Для многих россиян эта программа тесно ассоциируется с именем ее главной ведущей, актрисы Ларисы Гузеевой. Несмотря на строгий нрав, люди любят Гузееву и продолжают рассчитывать на ее возвращение в проект. Однако такое развитие событий остается под большим вопросом.
Журналисты обратились к артистке с просьбой прокомментировать ситуацию. Гузеева отказалась разговаривать на эту тему и объявила, что свои вопросы корреспондентам следует задать руководству канала. Таким образом, до сих пор не ясно, как складывается в рамках этой передачи судьба Гузеевой.
Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента
Регулятор придумал, как дать бизнесу заработать на населении еще больше