Что с Гузеевой: Эрнст окончательно решил судьбу шоу "Давай поженимся"

Зрители вскоре снова увидят телепередачу

Несмотря на различные взгляды на формат шоу "Давай поженимся", для многих россиян эта телепередача стала любимой развлекательной программой. Наконец руководитель Первого канала Константин Эрнст принял решение о судьбе проекта.



Медиамагнат сообщил, что зрители снова увидят полюбившуюся программу уже в конце текущего месяца. Такая новость, разумеется, весьма воодушевила многочисленных поклонников проекта. Вместе с этим, тут же возник вопрос о телесвахах. Как известно, большую часть успеха телевизионной программы обеспечивают ее ведущие.



Для многих россиян эта программа тесно ассоциируется с именем ее главной ведущей, актрисы Ларисы Гузеевой. Несмотря на строгий нрав, люди любят Гузееву и продолжают рассчитывать на ее возвращение в проект. Однако такое развитие событий остается под большим вопросом.



Журналисты обратились к артистке с просьбой прокомментировать ситуацию. Гузеева отказалась разговаривать на эту тему и объявила, что свои вопросы корреспондентам следует задать руководству канала. Таким образом, до сих пор не ясно, как складывается в рамках этой передачи судьба Гузеевой.

