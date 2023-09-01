Гузеева резко отчалила из России после скандала на "Давай поженимся!"

Куда улетела ведущая популярного шоу?

Поклонники шоу "Давай поженимся!" с нетерпением ждали возвращение передачи в эфир. Отснятые этим летом выпуски популярного проекта уже показывает Первый канал. В студии все та же Лариса Гузеева, а также сваха Роза Сябитова. Астролог Василиса Володина больше не принимает участие в съемках шоу.

Недавно интернет-пользователи поинтересовались, почему Володиной так и не вернулась в "Давай поженимся!". На этот вопрос ответила Гузеева, причем в свойственной ей язвительной манере. По словам Ларисы, Василиса "променяла кошелек на жизнь", намекая на то, что астролог покинул передачу из-за денежного вопроса. Дерзкие слова ведущей проекта сочли скандальными.

Публично уколов Володину, Гузеева отчалила из России. Очевидно, на время. В настоящий момент телеведущая находится в Германии. О своем местонахождении сообщила сама артистка, опубликовав видео из Берлина в популярной социальной сети.

Ранее Лариса Гузеева призналась в зависти к актрисе Эвелине Бледанс. Телеведущая обратила внимание на потрясающую фигуру 54-летней артистки. Звезда фильма "Жестокий романс" оставила под недавней публикацией обнажившейся Эвелины восторженный комментарий. Подробнее об этом писало "Утро.ру".