Роза Сябитова назвала причину развода среди молодых пар

Телесваха объяснила, почему некоторые мужчины боятся жениться

Сваха Роза Сябитова заметила, что вступившие в брак молодые люди, как правило, разводятся после нескольких лет совместной жизни. И звезда шоу "Давай поженимся!" знает почему. В недавней беседе с журналистами знаменитость поделилась своими наблюдениями.

По словам Сябитовой, проблема заключается в поспешности молодых людей. Мол, они не понимают своих чувств, поэтому считают возникшую влюбленность поводом для брака. Парень и девушка быстро разочаровываются друг в друге, когда начинают жить вместе, так как не умеют действовать сообща, считает Роза.

В браке очень важно понимать и заботиться о второй половинке. Сябитова назвала это фундаментом крепких отношений между двумя людьми. Но нынешняя молодежь не умеет так жить из-за психологических травм. Они помнят 90-е годы и сложные отношения родителей. Девушки, росшие без отца, не умеют доверять мужчинам.

"А мальчики, глядя на своего папу, которого не уважает жена, считающая его кретином и недоумком, боятся жениться", – объяснила сваха.

Напомним, скоро состоится премьера нового сезона шоу "Давай поженимся!". Лариса Гузеева и Роза Сябитова вернулись к съемкам. Говорят, будет и третий ведущий, который заменил астролога Василису Володину. Подробнее об этом писало "Утро.ру".