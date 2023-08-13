"Ух ты, какая!": поклонники в восторге от таланта годовалой внучки Сябитовой

"Ух ты, какая!": поклонники в восторге от таланта годовалой внучки Сябитовой
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сваха показала трогательное видео

В прошлом году сваха всея Руси впервые стала бабушкой. Кажется, рождение внучки произошло очень вовремя, ведь теледива осталась без работы, потому что съемки "Давай поженимся" прервались. У Розы Сябитовой оказалось много времени на то, чтобы заниматься маленькой Мирославой. 

Время от времени звезда делится с поклонниками трогательными кадрами с годовалой внучкой, а также общается с ними по поводу воспитания детей. Вчера в микроблоге теледивы появилось свежее видео. Она смогла запечатлеть талант маленькой Мирославы, которым и поспешила похвастаться. 

В кадре кроха зажигательно танцует под музыку, пытаясь устоять на ногах, чтобы не прерывать свое мини-выступление. 

"Думаю, что всем очевидно, какие таланты открываются у моей внучки", – подписала ролик Роза Сябитова. 

Поклонники оказались в восторге от опубликованных кадров. В комментариях многие стали предполагать, что Мирослава пойдет по стопам звездной бабушки, которая славится своим артистизмом. 

"Ух ты, какая танцовщица! Так есть в кого! Умничка, артистичная внучка!", – восхищаются пользователи. 

Кажется, в ближайшем будущем времени на наследницу у свахи будет меньше. Ранее "Утро.ру" писало о том, что Роза Сябитова появится в новых выпусках "Давай поженимся". 

Источник: Телеграм-канал Розы Сябитовой ✓ Надежный источник
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