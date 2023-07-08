"Сломала голову": годовалая внучка Виктора Дробыша попала в реанимацию

В звездной семье произошла страшная трагедия

Сегодня, 8 июля, информационное пространство разорвали новости о большом несчастье в семье знаменитого композитора Виктора Дробыша. Выяснилось, что его малышка-внучка получила серьезную травму и даже попала в реанимационную палату.



О страшной трагедии рассказала невестка знаменитости, выпускница "Фабрики звезд" Саша Гуркова. Ее младшенькая наследница с красивым именем Шанти сильно расшибла голову и три дня была в реанимации. В середине этой зимы ребенку исполнился годик.

Александра успокоила поклонников, заявив, что ситуация уже стабилизировалась, ребенок в порядке. Однако проведенные в больнице дни стали настоящим кошмаром для молодой мамочки. Медики не могли гарантировать восстановление годовалой девочки и пугали родителей страшными диагнозами.

Ребенок получил травму после падения с горки. Мама Шанти призналась, что была в большом стрессе. Усугубило ситуацию то, что ее супруг Валерий был в другой стране. К счастью, любящий отец бросил все дела и в рекордно короткие сроки вернулся к семье. Валерий остался ночевать в больнице и поддерживал охваченную ужасом молодую жену.

"Эта бандитка сломала себе голову в прямом смысле этого слова, и я погружусь в трехдневный ад реанимаций", – вспоминает жуткие переживания певица.