Володиной нашли неожиданную замену в новом сезоне шоу "Давай поженимся!"

Володиной нашли неожиданную замену в новом сезоне шоу "Давай поженимся!"
Фото: кадр 1tv.ru
До премьеры новых выпусков шоу о знакомствах остались считанные дни

28 августа в эфир Первого канала возвращается полюбившееся телезрителем шоу "Давай поженимся!". Новый сезон передачи обещает быть более интересным. Говорят, в программе много изменений и нововведений. Авторы проекта постепенно раскрывают секреты.

В недавнем интервью сваха Роза Сябитова проговорилась о третьем ведущем в новом сезоне "Давай поженимся!". Нет, астролог Василиса Володина в шоу не вернется. Оказывается, ее заменит искусственный интеллект. Стоит отметить, что это весьма неожиданная замена, которая наверняка освежит проект. 

Программа будет давать советы участникам телешоу, а также давать некоторые прогнозы по поводу возможных союзов. Остается дождаться выхода в эфир первых выпусков, чтобы оценить нововведение, на которое решились желающие идти в ногу со временем авторы нового сезона "Давай поженимся!".

Ранее ходили слухи о замене 64-летней Ларисы Гузеевой в шоу "Давай поженимся!". Однако их быстро опровергли. В Сети появился рекламный ролик нового сезона проекта. Тогда зрители впервые увидели новые декорации телевизионной программы. Новая студия очень порадовала ведущую программы. 

Источник: Super ✓ Надежный источник
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