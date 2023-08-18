Названа замена Гузеевой в "Давай поженимся!": выбор пал на мужчину

Съемки шоу возобновят осенью

После полутора лет простоя руководство "Первого канала" все же решило вернуть в эфир передачу "Давай поженимся!". Назад пригласили и Розу Сябитову. С Василисой Володиной, по слухам, продолжаются переговоры, хотя сама астролог все отрицает и уже начала работу над новым телевизионным проектом.

Однако на ТВ анонсировали, что шоу в этом сезоне будет удивлять зрителей и новыми ведущими. Ожидается, что в помощь свахе дадут еще одного человека, но кем он окажется пока неизвестно. Телевизионный эксперт Олеся Константинова утверждает, что Лариса Гузеева на своем месте смотрелась очень органично, и найти ей замену будет непросто.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она назвала наиболее вероятного кандидата в качестве ведущего "Давай поженимся". По ее словам, было бы идеально, если выбор пал бы на мужчину.

"Подойти на роль ведущего может, например, Михаил Лабковский. Он жесткий, со своей точкой зрения, известный", – сказала она.

Константинова уверена, что мужчина ведущий серьезно повысит популярность передачи. Во-первых, он привнесет мужской взгляд на проблему, а во-вторых расставит акценты как психолог.

Ранее "Утро.ру" рассказывало подробности возвращения шоу "Давай поженимся" в эфир.