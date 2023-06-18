Руководители федерального ТВ получили важное распоряжение от Кремля

В эфире появится больше позитивного контента

Сразу два источника, близкие к телевизионной среде и администрации президента, заявили, что в начале июня руководители ведущих телеканалов страны получили важное распоряжение от Кремля. Им поручили сформировать сетку вещания таким образом, чтобы новостей о российской спецоперации показывали как можно меньше.

По данным осведомителей, упор делается теперь только на официальные заявления со стороны Минобороны РФ и Дмитрия Пескова, а все остальные сюжеты стараются свести к минимуму. Уход к другой повестке будет идти постепенно.

Второй источник объяснил происходящее неврозом общества, который возник на фоне долгой борьбы за Артемовск (Бахмут).

"Стоит ожидать увеличения доли в повестке "успокаивающих" тем: культуры, спорта, любого позитива", – указано в сообщении.

Ранее появились сообщения, что гендиректор "Первого" Константин Эрнст решил вернуть "Давай поженимся" в эфир, несмотря на закрытие передачи. Вернутся ли в проект Роза Сяботова и Лариса Гузеева не уточняется.