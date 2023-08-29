Язвительная Гузеева уколола Володину за отказ от съемок в "Давай поженимся!"

Язвительная Гузеева уколола Володину за отказ от съемок в "Давай поженимся!"
Телеведущая объяснила уход астролога из передачи

Долгие годы Василиса Володина принимала участие в съемках шоу "Давай поженимся!" в качестве эксперта. Астролог давала потенциальным парам ценные советы, к которым даже зрители старались прислушиваться. Но во время пандемии коронавируса Володина покинула студию. И тогда астролог объясняла: ее уход связан с нежеланием рисковать своим здоровьем.

В феврале 2022 года шоу "Давай поженимся!" покинула эфирную сетку Первого канала. Передачу не показывали зрителям полтора года. Съемки проекта возобновились летом 2023-го, и многие поклонники передачи надеялись на возвращение Володиной, но чуда не случилось. Накануне в эфир вышел новый выпуск программы. Зрители увидели, что астролога заменил искусственный интеллект.

Зрители поинтересовались, почему Василисы нет в новом сезоне "Давай поженимся!". Они задали этот вопрос в официальном аккаунте шоу в популярной социальной сети. Ответить решила сама Лариса Гузеева. "Она не может выбрать: жизнь или кошелек", – уколола телеведущая Володину. Язвительный ответ, как ни странно, многим понравился. 

Ранее Лариса Гузеева публично выразила зависть к актрисе Эвелине Бледанс, которая опубликовала откровенное видео. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Соцсети • Требует проверки
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