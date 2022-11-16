Облитая помоями Гузеева объявила хейтерам войну

Облитая помоями Гузеева объявила хейтерам войну
Лариса Гузеева. Фото: t.me/EGonline
Теперь звезда начала материться

Российская телеведущая Лариса Гузеева известна не только за счет своих ролей в кино и телепередачам – актриса в долгу перед хейтерами не остается. Вот и недавно обратилась к ним с "ответочкой" за постоянные выпады.

Острая на язык ведущая выложила видеоролик, на котором обратилась к своим уважаемым недоброжелателям. Пока массажист творил чудеса, расслабленная Гузеева напомнила, что ее постоянно критикуют в социальных сетях.

В ответ телеведущая использовала матерную пословицу, обойдясь, кстати, без красного словца.

"Критикуй, не критикуй – все равно получишь…" – многозначительно высказалась актриса.

А в конце своего обращения звезда всем пообещала хорошего дня – видимо, на этот раз она была в хорошем настроении. Все-таки известны случаи, когда Лариса использовала мат или просто оскорбляла людей.

Источник: Telegram • Требует проверки
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