Теперь звезда начала материться

Российская телеведущая Лариса Гузеева известна не только за счет своих ролей в кино и телепередачам – актриса в долгу перед хейтерами не остается. Вот и недавно обратилась к ним с "ответочкой" за постоянные выпады.

Острая на язык ведущая выложила видеоролик, на котором обратилась к своим уважаемым недоброжелателям. Пока массажист творил чудеса, расслабленная Гузеева напомнила, что ее постоянно критикуют в социальных сетях.

В ответ телеведущая использовала матерную пословицу, обойдясь, кстати, без красного словца.

"Критикуй, не критикуй – все равно получишь…" – многозначительно высказалась актриса.

А в конце своего обращения звезда всем пообещала хорошего дня – видимо, на этот раз она была в хорошем настроении. Все-таки известны случаи, когда Лариса использовала мат или просто оскорбляла людей.