Ведущая лично отвечает на негативные комментарии

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях фотографию, сделанную в Европе – оказалось, артистка отправилась отдохнуть в Венецию.

В запрещенной и экстремистской социальной сети звезда написала, что жизнь состоит сплошь из впечатлений – а их нужно накопить и пережить так, чтобы дух захватывало.

На Ларису обрушился хейт в комментариях – нашлось немало пользователей, которые начали упрекать звезду, обвиняя ее в отсутствии любви к родной стране. Гузеева, правда, не слишком смутилась и порекомендовала недовольным "закатать губу". Да и напомнила вдобавок, что недавние фотокарточки были сделаны на Урале.

Любопытно, что кое-какие медиа называют обрушившихся на Гузееву фолловеров "русофобами". Узнать наверняка политическую позицию всех комментаторов под снимком не представляется возможным – равно, как и сделать выводы о таковой. Тем непрофессиональнее смотрятся такие заявления.

Кстати, Лариса лично вступила в перепалку с одной женщиной в комментариях – назвала ту "дурой", да еще и "необразованной".



А недавно мы рассказывали об изменениях во внешности ведущей "Давай поженимся".