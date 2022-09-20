Гузеева начала оскорблять россиян после обвинений в "непатриотичности"

Гузеева начала оскорблять россиян после обвинений в "непатриотичности"
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ведущая лично отвечает на негативные комментарии

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях фотографию, сделанную в Европе – оказалось, артистка отправилась отдохнуть в Венецию.

В запрещенной и экстремистской социальной сети звезда написала, что жизнь состоит сплошь из впечатлений – а их нужно накопить и пережить так, чтобы дух захватывало. 

На Ларису обрушился хейт в комментариях – нашлось немало пользователей, которые начали упрекать звезду, обвиняя ее в отсутствии любви к родной стране. Гузеева, правда, не слишком смутилась и порекомендовала недовольным "закатать губу". Да и напомнила вдобавок, что недавние фотокарточки были сделаны на Урале.

Любопытно, что кое-какие медиа называют обрушившихся на Гузееву фолловеров "русофобами". Узнать наверняка политическую позицию всех комментаторов под снимком не представляется возможным – равно, как и сделать выводы о таковой. Тем непрофессиональнее смотрятся такие заявления.

Кстати, Лариса лично вступила в перепалку с одной женщиной в комментариях – назвала ту "дурой", да еще и "необразованной".

А недавно мы рассказывали об изменениях во внешности ведущей "Давай поженимся".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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