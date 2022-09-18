"Лицо другого человека": странные изменения во внешности Гузеевой переполошили народ

"Лицо другого человека": странные изменения во внешности Гузеевой переполошили народ
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую стало сложно узнать

Недавно в жизни знаменитой российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой произошли серьезные перемены. Любимицу россиян сделали ведущей популярного музыкального конкурса "Голос 60+". Судя по всему, метаморфозы коснулись и внешности звезды. На странные перемены обратили внимание в социальных сетях.

В интернет-пространстве активно обсуждают кадры с одного из последних выпусков музыкального телешоу. Звезда легендарного советского кинофильма "Жестокий романс" появилась на публике в стильном черном костюме, состоящем из свободных брюк и пиджака оверсайз.

Однако все внимание публики было приковано к лицу знаменитости. Некоторым показалось, что оно выглядит абсолютно не естественно и больше похоже на искусственную маску.

"С Ларисой Гузеевой что-то страшное сотворили. Лицо другого человека", – пишут в социальных сетях.

Что случилось с актрисой, остается только гадать. Возможно, все дело в фотошопе или же над ее внешностью потрудились профильные медицинские специалисты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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