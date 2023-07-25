Притворился психбольным: в деле о покушении на Соловьева поставили точку

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Следователям удалось собрать массу доказательств вины лиц, которых считают причастными к подготовке совершения покушения на Владимира Соловьева. Как сообщил глава следственного комитета Бастрыкин, фигурантов уже знакомят с обстоятельствами дела.
Руководитель СК РФ утверждает, что главарь террористической группы во время расследования притворился психбольным. Таким образом он надеялся, что сможет уйти от уголовного наказания, передает телеканал "360". В итоге ему назначили психэкспертизу, по результатам которой вынесли вердикт – мужчина здоров.
"Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины", – заявил Бастрыкин.
В отношении украинского разведывательного ведомства будет выделено дело в отдельное производство, указывает Общественная служба новостей.
По данным "Свободной прессы", фигуранты уголовного дела также причастны к совершению четырех терактов на территории России.
Ранее Генпрокуратура Литвы завела уголовное дело на Соловьева и Скабеева, обвинив их в подстрекательстве к военным преступлениям.
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