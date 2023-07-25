Притворился психбольным: в деле о покушении на Соловьева поставили точку

Стал известен основной заказчик

Следователям удалось собрать массу доказательств вины лиц, которых считают причастными к подготовке совершения покушения на Владимира Соловьева. Как сообщил глава следственного комитета Бастрыкин, фигурантов уже знакомят с обстоятельствами дела.

Руководитель СК РФ утверждает, что главарь террористической группы во время расследования притворился психбольным. Таким образом он надеялся, что сможет уйти от уголовного наказания, передает телеканал "360". В итоге ему назначили психэкспертизу, по результатам которой вынесли вердикт – мужчина здоров.

"Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины", – заявил Бастрыкин.

В отношении украинского разведывательного ведомства будет выделено дело в отдельное производство, указывает Общественная служба новостей.

По данным "Свободной прессы", фигуранты уголовного дела также причастны к совершению четырех терактов на территории России.

Ранее Генпрокуратура Литвы завела уголовное дело на Соловьева и Скабеева, обвинив их в подстрекательстве к военным преступлениям.