Притворился психбольным: в деле о покушении на Соловьева поставили точку

Притворился психбольным: в деле о покушении на Соловьева поставили точку
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стал известен основной заказчик

Следователям удалось собрать массу доказательств вины лиц, которых считают причастными к подготовке совершения покушения на Владимира Соловьева. Как сообщил глава следственного комитета Бастрыкин, фигурантов уже знакомят с обстоятельствами дела.

Руководитель СК РФ утверждает, что главарь террористической группы во время расследования притворился психбольным. Таким образом он надеялся, что сможет уйти от уголовного наказания, передает телеканал "360". В итоге ему назначили психэкспертизу, по результатам которой вынесли вердикт – мужчина здоров.

"Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины", – заявил Бастрыкин.

В отношении украинского разведывательного ведомства будет выделено дело в отдельное производство, указывает Общественная служба новостей.

По данным "Свободной прессы", фигуранты уголовного дела также причастны к совершению четырех терактов на территории России.

Ранее Генпрокуратура Литвы завела уголовное дело на Соловьева и Скабеева, обвинив их в подстрекательстве к военным преступлениям.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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