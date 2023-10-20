Дошло до суда: Соловьеву сделали неожиданный "подарок" к 60-летию

Журналиста поздравил даже глава России

Сегодня, 20 октября, Владимир Соловьев отмечает 60-летний юбилей. Журналиста поздравляют коллеги, и даже президент России Владимир Путин. Неожиданный подарок в честь праздника сделали ему и российские правоохранители.

Как сообщается, в пятницу первое уголовное дело по факту подготовки убийства Соловьева дошло до суда. Задержанный по нему Василий Стрижаков обвиняется по шести статьям: незаконные оборот и изготовление оружие, оборот и изготовление взрывчатки, подготовка к убийству и участие в террористической организации. Мужчина является одним из шести обвиняемых по делу.

Как известно, всех фигурантов задержали в конце апреля. По данным ФСБ, они планировали убийство многих российских журналистов, которые освещают происходящее на Украине, напоминает телеканал "360". Удивительным образом дата передачи дела в суд совпала с днем рождения журналиста.

Коллеги по "России", в свою очередь, в своем поздравлении также упомянули покушение на Соловьева.

"Его любят миллионы зрителей и слушателей. Враги – боятся и организовывают покушения", – указано в сообщении.

Владимир Путин в опубликованном письме на сайте Кремля отметил талант журналиста, а также его "неординарные программы". Он указал, что ведущий добился большого успеха и пожелал здоровья и новых достижений.

Ранее Владимир Соловьев объяснил, почему нарушил обещание защитить Израиль в случае войны. По его словам, на это есть уважительные причины.