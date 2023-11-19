Соловьев обозвал Милохина "тварью и сволотой": блогер ответил телеведущему

Тиктокер уверен, что журналист еще станет его фанатом

21-тиктокер Даня Милохин, который уже несколько месяцев проживает в Эмиратах, ответил на нелестные высказывания телеведущего "России 1" Владимира Соловьева, назвавшего молодого блогера "тварью и сволотой", исполнявшей "украинский гимн, когда они убивали" россиян.

Впрочем, ответ Милохина оказался совершено беззлобным – тот заявил, что не видит причин, по которым мог заслужить подобную ненависть. Наверняка, уверен Даня, никакой личной неприязни со стороны Соловьева к его скромной персоне нет и быть не может – работа, только и всего.

"Это пример? Это пример России, детям?" – высказался блогер.

Вдобавок Даня заявил, что не собирается уделять внимание Соловьеву – и пообещал стать примером для многих детей. Ну а ведущему из ВГТРК посоветовал и дальше заниматься своей работой. Блогер уверен, что эта история еще не закончена.

"Будет моим фанатом", – завершил блогер.