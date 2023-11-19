Соловьев обозвал Милохина "тварью и сволотой": блогер ответил телеведущему

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21-тиктокер Даня Милохин, который уже несколько месяцев проживает в Эмиратах, ответил на нелестные высказывания телеведущего "России 1" Владимира Соловьева, назвавшего молодого блогера "тварью и сволотой", исполнявшей "украинский гимн, когда они убивали" россиян.
Впрочем, ответ Милохина оказался совершено беззлобным – тот заявил, что не видит причин, по которым мог заслужить подобную ненависть. Наверняка, уверен Даня, никакой личной неприязни со стороны Соловьева к его скромной персоне нет и быть не может – работа, только и всего.
"Это пример? Это пример России, детям?" – высказался блогер.
Вдобавок Даня заявил, что не собирается уделять внимание Соловьеву – и пообещал стать примером для многих детей. Ну а ведущему из ВГТРК посоветовал и дальше заниматься своей работой. Блогер уверен, что эта история еще не закончена.
"Будет моим фанатом", – завершил блогер.А ранее приемный родитель Милохина призвал власти дать тому шанс на возвращение – и прохождение медицинской комиссии после истории с бегством из страны из-за заинтересовавшегося молодым артистом военкомата.
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