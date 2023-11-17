Тарасова резко высказалась о сбежавшем из России Милохине

Заслуженный тренер СССР назвала тиктокера "не совсем здоровым мальчиком"

Даня Милохин, покинувший Россию не так давно и живущий ныне в Дубае, снова заставил говорить о себе. Прозвучало довольно откровенно: блогер размышлял на тему, нужна ли ему вообще девушка.

"А может, мне парень нужен? Кто знает?" – философски рассуждал блондин.

Откровенное заявление беглого блогера возмутило заслуженного тренера Татьяну Тарасову. Тренеру манеры парня пришлись не по душе. Она назвала блогера "не совсем здоровым мальчиком", опираясь на его поведение и поступки. Кроме того, Тарасова искренне удивилась, что тиктокеру уделяется столько внимания и почему он вообще кому-то интересен.

Даня Милохин, пользовавшийся в России достаточно серьезной популярностью у молодежи, покинул страну в страхе перед призывом в армию. После своего побега и переезда в Объединенные арабские эмираты он наделал очень много скандальных и возмутительных заявлений, которые интернет-пользователи активно обсуждали.

Ситуация в итоге дошла до того, что Милохина предложили добавить в реестр иностранных агентов. Так, известный боксер Николай Валуев, занимающий должность первого зампреда комитета по туризму в Думе, считает необходимым фиксировать все слова блогера.

"Тогда мы сможем разобраться с этим взяткодателем и тем, кто эти взятки берет", – заметил спортсмен.

Напомним, недавно в эфире шоу Евгении Медведевой Даня Милохин рассказал, сколько зарабатывает после своего бегства из России.