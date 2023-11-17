Тарасова резко высказалась о сбежавшем из России Милохине

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Даня Милохин, покинувший Россию не так давно и живущий ныне в Дубае, снова заставил говорить о себе. Прозвучало довольно откровенно: блогер размышлял на тему, нужна ли ему вообще девушка.
"А может, мне парень нужен? Кто знает?" – философски рассуждал блондин.
Откровенное заявление беглого блогера возмутило заслуженного тренера Татьяну Тарасову. Тренеру манеры парня пришлись не по душе. Она назвала блогера "не совсем здоровым мальчиком", опираясь на его поведение и поступки. Кроме того, Тарасова искренне удивилась, что тиктокеру уделяется столько внимания и почему он вообще кому-то интересен.
Даня Милохин, пользовавшийся в России достаточно серьезной популярностью у молодежи, покинул страну в страхе перед призывом в армию. После своего побега и переезда в Объединенные арабские эмираты он наделал очень много скандальных и возмутительных заявлений, которые интернет-пользователи активно обсуждали.
Ситуация в итоге дошла до того, что Милохина предложили добавить в реестр иностранных агентов. Так, известный боксер Николай Валуев, занимающий должность первого зампреда комитета по туризму в Думе, считает необходимым фиксировать все слова блогера.
"Тогда мы сможем разобраться с этим взяткодателем и тем, кто эти взятки берет", – заметил спортсмен.
Напомним, недавно в эфире шоу Евгении Медведевой Даня Милохин рассказал, сколько зарабатывает после своего бегства из России.
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