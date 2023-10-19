Милохина избили в Грузии: что случилось с беглым тиктокером

Шутка в центре Тбилиси вышла боком популярному блогеру

Уехавший из России тиктокер Даня Милохин стал жертвой избиения в грузинской столице: местные жители не оценили его чувства юмора.

Взяв кофе в одном из столичных заведений, тиктокер решил пошалить и заглянул в приотворенное окно на первом этаже. Обитатель жилища возмутился, вылетел наружу и начал лупить блогера, приговаривая, чтобы тот быстро валил из страны. Избитый Милохин не стал обращаться в правоохранительные органы, а очень быстро собрался и улетел в Дубай.

Напомним, после февральских событий блогер покинул Россию, прервав съемки в шоу "Ледниковый период" и не завершив свои рекламные контракты. Жизнь за границей не заладилась – привычных гонораров там почему-то не платили, а откладывать на черный день тиктокер не научился.

Тем не менее возвращаться на Родину недавний кумир российских подростков не собирался, зато не раз обращался к подписчикам с просьбой помочь ему вернуться на российское телевидение.

В сентябре 2023 тиктокер предпринял попытку снова приехать в Россию, но уже через несколько дней передумал и быстро покинул страну, услышав, что Екатерина Мизулина намекнула Минобороны на необходимость призвать блогера в ряды российской армии. Ходили слухи, что он приезжал для оформления квартиры, которая полагается ему как выпускнику детского дома.

Недавно приемный отец Милохина умолял дать шанс его одумавшемуся сыну и пустить его обратно в страну.

