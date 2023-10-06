Монеточка* избавилась от жилья в Москве после бегства из России

Певица серьезно задрала ценник

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЕЛИЗАВЕТОЙ АНДРЕЕВНОЙ ГЫРДЫМОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ ГЫРДЫМОВОЙ



Исполнительница Монеточка* спустя несколько месяцев смогла продать квартиру в Басманном районе столицы стоимостью в 30 млн рублей. Оказывается, жилье приобрел один режиссер со своей возлюбленной. Однако о какой именитой паре идет речь, не сообщается.

В начале 2023 года сообщалось, что Елизавета (настоящее имя певицы) приняла решение о продаже жилья. Расположение было по неизвестным причинам раскрыто журналистами. После этого жилье на 60 квадратов выставили на продажу. При этом стоимость квартиры подскочила на треть после первичной покупки (на 10 миллионов дороже).

Соседи в тот момент утверждали, что интересующиеся объявлением люди регулярно осматривают квартиру. А риелтор обещал всех свести с владельцами лишь при серьезных намерениях покупки жилья.

По слухам, продажей квартиры занялись родственники Монеточки (последняя оформила на родных доверенность).

Mash сообщает, что певица обиделась в тот момент на журналистов, сделавших материал о ее квартире с дизайнерским ремонтом, а потому решила продать "рассекреченное жилье". Правда, с продажей не торопилась практически целый год. А в 2022-м она переехала с супругом в Литву.

*признана иностранным агентом решением Минюста