Милохин крупно опозорился с элементарным вопросом

Знания географии явно не входят в сферу интересов модного тиктокера

В очередной раз знаменитый Даня Милохин попал в число обсуждаемых персон после очередного выпуска шоу Евгении Медведевой "БеС Комментариев". На сей раз модный тиктокер опозорился со знанием географии собственной Родины.

Ведущая спросила Милохина, где находится и что собой представляет Сахалин. Блогер замялся и ответил, что вопроса не знает, и первой версией предположил, что Сахалин – город. После нескольких прозрачных подсказок знаменитой фигуристки тиктокер наконец сообразил, что речь идет об острове.

Но реабилитация продлилась недолго: на просьбу назвать страну, на территории которой располагается искомый остров, снова позорно провалился, назвав Канаду.

Даня Милохин оказался в поле зрения российских интернет-пользователей после своего громкого отъезда из России в прошлом году и неудачной попытки вернуться, окончившейся повторным бегкством. Исполнение гимнов России и Украины на стриме привлекло к тиктокеру внимание и вызвало шквал критики.

Ранее мы писали, что сбежавший из страны Милохин и слышать не желает о России.

