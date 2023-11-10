"Не хочу Россию": сбежавший от призыва в армию Милохин выступил с заявлением

"Не хочу Россию": сбежавший от призыва в армию Милохин выступил с заявлением
Даня Милохин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Тиктокер не желает и слышать о родной стране

21-летний Даня Милохин, проживающий в Дубае не без помощи богатых друзей, не скрывает, что не имеет собственного дома. И отсутствие денег в кармане мотивирует его на достижение кажущихся сегодня недостижимых целей.

Тиктокер желает выйти на мировой уровень – не намерен достигать пика популярности в России и следовать по примеру Егора Крида, который известен на весь СНГ. Даня готов переплюнуть и таких больших артистов. 

"Я не хочу Россию. Он не Канье Уэст или Конор Макгрегор. Это мировые звезды, которые даже не знают о существовании Крида", – признался молодой человек.

Вдобавок Даня указал, что желает поистине общемировой популярности – чтобы о нем знали первые американские звезды.

Сейчас у Дани есть иная цель: он желает выйти на профессиональный уровень по смешанным единоборствам. Не секрет, что он постоянно тренируется по ММА и занимается изучением английского языка. Данина ролевая модель – экс-чемпион промоушена UFC, легковес Конор Макгрегор.

Правда, считает Даня, для этого нужно как следует подготовиться – через пару лет он обещает громко заявить о себе. В Москве же было не до таких целей – все уходило на роскошную жизнь с дорогостоящей одеждой. И Милохина заряжает необходимость все начинать с нуля. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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