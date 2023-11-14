Милохин раскрыл размер своего заработка после бегства из России

Блогер пришел на шоу Евгении Медведевой и рассказал, как и на что живет

Беглая звезда ТикТока Даня Милохин встретился в Дубае с бывшей партнершей по шоу "Ледниковый период" Евгенией Медведевой и поговорил о жизни, заработках и музыке.

Некогда жалобные заявления юной знаменитости о том, что ему не на что жить, оказались неправдой. В ОАЭ Милохин пользуется популярностью. Например, недавно его выступление заказали на чей-то день рождения. Причем, как признался сам музыкант, все, что ему надо было, это отдохнуть на яхте, посидеть с гостями за столом и отведать вкусностей. За столь комфортное времяпрепровождение ему заплатили около двух миллионов рублей.

Кроме выступлений, Милохину продолжают поступать предложения по рекламе от российских заказчиков, а также капают деньги за записанные некогда с Ярославом Андреевым треки. Прибыль от музыкальных стримов бывшие партнеры распределяют пополам.



"Оказывается, музыка, которую я раньше делал, окупается", – удивленно признавался Даня.



Блогер признался, что после того как он перебрался в Дубай, заработки, конечно снизились, но все же ситуация не так плоха, как казалось. Более того, и в Москве он нередко спускал все свои баснословные гонорары и занимал деньги у друзей. Так что денежные "качели" ему привычны.

Кроме того, сейчас Милохин ведет свои финансовые дела сам и контролирует доход и расход тоже самостоятельно. Он же общается с рекламодателями и заказчиками. Блогер уверен, что снова добьется такого же успеха, как в России, и даже перепрыгнет прежние планки.

Сегодня его доход получается около миллиона рублей в месяц. В России рекламный пост на его странице стоил полмиллиона, а перед отъездом Милохину светил контракт со Сбербанком на 90 миллионов. Но и в Эмиратах тиктокер не умирает с голода и умудряется зарабатывать. Кроме рекламы, он намерен вернуться к музыке и много записывать, чтобы выйти на мировой рынок.

Возвращение в Россию в планах звездного блондина не значится. Особенно, наверное, учитывая, что интервью Медведевой он давал до своего быстрого наезда на Родину, едва не приведшего его на строевую службу.

Ранее мы писали, что Даня Милохин крупно опростоволосился, не сумев ответить на элементарный вопрос из школьной программы.

