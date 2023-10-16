Участник "Что? Где? Когда?" со скандалом покинул шоу

Участник "Что? Где? Когда?" со скандалом покинул шоу
Андрей Козлов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Один из самых известных магистров игры накричал на ведущего

15 октября текущего года вышел в эфир поистине знаковый выпуск некогда интеллектуального казино, а ныне просто качественного шоу на Первом канале. В этот день клуб знатоков навсегда потерял одного из лучших своих членов. Причем при драматических обстоятельствах.

Многолетний участник, один из лучших магистров, член клуба знатоков Андрей Козлов не выдержал несправедливости, когда Борис Крюков, бессменный ведущий шоу, не засчитал его ответ на вопрос о канале в Лондоне в XIX веке.


Этого ответа не хватило игрокам, чтобы сравнять счет и играть дальше за победное очко. В итоге выиграли зрители со счетом 6:4. Козлов возмутился предвзятостью Крюка и заявил, что это неверное решение и его ответ был правильным. Борис в ответ напомнил, что для команды Андрея Козлова сезон окончен.

Эти слова стали триггером для знатока. Он заявил, что для него сезон закончен навсегда, хотя это максимально несправедливо. После этого магистр клуба попрощался с шоу и ушел. Как лучший игрок выпуска он заслужил "Хрустальный атом", однако Борис Крюк решение не одобрил.

Напомним, недавно "Утро.ру" писало о том, что раскрыли неудобный секрет знаменитого интеллектуального шоу. Оказалось, что участников и гостей программы перед съемками вынуждают снимать одну очень личную вещь.

Источник: "Что? Где? Когда?" ✓ Надежный источник
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