Разгромил Эрнста: Андрей Ургант высказался о закрытии шоу сына на Первом канале

Разгромил Эрнста: Андрей Ургант высказался о закрытии шоу сына на Первом канале
Андрей Ургант. Photoagency Interpress/Global Look Press Photoagency Interpress/Global Look Press
Больше года шоу "Вечерний Ургант" не возвращается на экраны телевизоров. Этим недоволен отец бывшего ведущего программы Андрей Ургант

Почти год назад прекратило работу шоу "Вечерний Ургант", а его создатель и ведущий покинул Россию после февральских событий. Ни возвращения шоу в эфир, ни комментариев и объяснений, почему программа до сих пор не возобновила работу, ни от кого нет.

Ситуация с программой весьма раздражает и Ивана Урганта, и его отца. Андрей Ургант давно пребывает в тени сына, блестящего шоумена и популярного ведущего, но никаких обид не высказывает. Наоборот, он гордится отпрыском.

Поэтому, когда дирекция Первого канала не стала возвращать эфирное время под программу "Вечерний Ургант", Андрей обиделся и в интервью резко высказался по поводу сложившейся ситуации, не пощадив Константина Эрнста.

Актер считает, что Первый канал должен быть благодарен программе его сына, в которой нередко участвовали такие звезды, как Скарлетт Йоханссон, Джейсон Стэйтем, Моника Белуччи и другие. Ургант-старший уверен, что именно его сын прославил российское телевидение.

Также он высказал уверенность что со временем все вернется на круги своя и шоу возобновит работу. После февральских событий многие развлекательные проекты были закрыты, однако некоторые из них начали возвращать на экраны, и Андрей Ургант не понимает, почему бы то же не сделать для шоу "Вечерний Ургант".

Покинув Первый канал, Иван Ургант, по одним слухам, уехал за границу, по другим остался в России. Отец телеведущего считает, что сын на своем месте в любом случае. Сам он, похоже, пока увлечен больше личной жизнью, нежели заработком, и встречается с молодой красавицей.

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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