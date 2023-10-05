Разгромил Эрнста: Андрей Ургант высказался о закрытии шоу сына на Первом канале

Больше года шоу "Вечерний Ургант" не возвращается на экраны телевизоров. Этим недоволен отец бывшего ведущего программы Андрей Ургант

Почти год назад прекратило работу шоу "Вечерний Ургант", а его создатель и ведущий покинул Россию после февральских событий. Ни возвращения шоу в эфир, ни комментариев и объяснений, почему программа до сих пор не возобновила работу, ни от кого нет.

Ситуация с программой весьма раздражает и Ивана Урганта, и его отца. Андрей Ургант давно пребывает в тени сына, блестящего шоумена и популярного ведущего, но никаких обид не высказывает. Наоборот, он гордится отпрыском.

Поэтому, когда дирекция Первого канала не стала возвращать эфирное время под программу "Вечерний Ургант", Андрей обиделся и в интервью резко высказался по поводу сложившейся ситуации, не пощадив Константина Эрнста.

Актер считает, что Первый канал должен быть благодарен программе его сына, в которой нередко участвовали такие звезды, как Скарлетт Йоханссон, Джейсон Стэйтем, Моника Белуччи и другие. Ургант-старший уверен, что именно его сын прославил российское телевидение.

Также он высказал уверенность что со временем все вернется на круги своя и шоу возобновит работу. После февральских событий многие развлекательные проекты были закрыты, однако некоторые из них начали возвращать на экраны, и Андрей Ургант не понимает, почему бы то же не сделать для шоу "Вечерний Ургант".

Покинув Первый канал, Иван Ургант, по одним слухам, уехал за границу, по другим остался в России. Отец телеведущего считает, что сын на своем месте в любом случае. Сам он, похоже, пока увлечен больше личной жизнью, нежели заработком, и встречается с молодой красавицей.



