Пришлось менять штаны: известный ведущий оконфузился перед публикой

Вячеслав Макаров попал впросак на корпоративе перед важными гостями

Сегодня Вячеслава Макарова с полной уверенностью можно назвать одним из самых востребованных и популярных телеведущих страны. Многие люди ошибочно предполагают, что в жизни таких знаменитых людей никогда не случается ситуаций, в которых они бы чувствовали себя неловко. Однако звезда шоу "Маска" мог бы с этим поспорить.

Беседуя с Пятым каналом, Макаров признался, что его выступления не всегда проходят так, как он запланировал. Но подводят в самый ответственный момент актера зачастую не навыки и талант, а костюмы, в которых он выходит на сцену. Иногда, как поделился Вячеслав, у него во время концерта может оторваться пуговица. А однажды все настолько пошло не по плану, что ему даже пришлось менять штаны.

Телеведущий рассказал, что на одном из корпоративов, выступая перед важными гостями, он серьезно оконфузился. Вячеслав Макаров показывал движения на сцене, и в какой-то момент у него треснули брюки прямо на причинном месте. К счастью, неприятность не испортила концерт. Актер переоделся и завершил выступление как положено.

"Благо, с собой у меня были дополнительные черные штаны, не классические. Я пошел их поменял, у меня не было другого выбора", – рассказал Макаров.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что зрители шоу "Маска" осудили выбор жюри.