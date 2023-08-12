Журналисты "России 1" оконфузились во время выпуска новостей

Россияне высмеяли оплошность в соцсетях

В минувший четверг по телеканалу "Россия 1" вышел выпуск новостей, в котором журналисты серьезно оконфузились. Они заявили, что Михаил Ломоносов "пришел в Москву из Мурманска с рыбным обозом". Хотя известно, что в действительности знаменитый российский ученый держал путь из Холмогор в Архангельской области.

Фрагмент моментально распространился на просторах соцсетей и произвел на россиян неизгладимое впечатление. Больше всего он понравился жителям Мурманска, которые уже подумывают установить Ломоносову памятник в городе.

"Шел из Архангельской, да и завернул на север чутка",

"Тоже всей семьей вчера поржали",

"На самом деле фамилия Михаила Васильевича была Сусанин, но про это никто не знает",

– смеются люди.

Другие, впрочем, начали устраивать ожесточенные баталии в комментариях, утверждая, что многие плохо знают историю собственного государства.

"Ну если посмотрите по карте, где была Архангелогородская губерния, возможно, тогда все встанет на места",

"Держу в курсе, что Мурманская область до 1938 года считалась Архангельской",

"Вы мне, коренной Архангелогородке, не рассказывайте, откуда шел Ломоносов. Вы и в Холмогорах, поди, не были, а уж про село Ломоносово может и веком не знаете",

– спорят россияне под публикацией.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что США предложили телеканалу "Россия 1" сотрудничество.