Легендарная ведущая "России 1" пропала из ТВ из-за рокового случая

Правду актриса озвучила лишь сейчас

Известная советская и российская телеведущая Татьяна Веденеева раскрыла тайну собственной пропажи. До 1990-х годов она часто мелькала на федеральном ТВ – пока вдруг загадочно не пропала. Оказалось, на то были вполне конкретные причины.

В тот момент у актрисы произошел форс-мажор: на момент отпуска за границей ей вдруг потребовалось остаться на несколько дней. Женщина не собиралась бросать работу на ТВ – в тот момент она была поглощена вопросом устраивания сына на учебу в новой школе. Дела требовали определенного времени

Руководство отклонило просьбу Татьяны о трехдневном отгуле – начальство заявило, что заменить Веденееву банально некому. В противном случае она может попросту уволиться.

"Было обидно – ведь я впервые за 15 лет попросила за свой счет. Написала заявление, отправила по факсу, уверенная, что его не примут. А вышло по другому", – высказалась 70-летняя телеведущая.

Как пишут медиа, в начале 1990-х годов Веденеева постоянно вел популярные программы на ТВ – включая передачу "Утро", а также "Спокойной ночи, малыши!" и даже "Будильник" с "Голубым огоньком". На ее счету и несколько ролей в известных кинокартинах.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что родственники известной актрисы Оксаны Скоропад пострадали из-за действий мошенников – те "развели" родных звезды почти на 1 млн рублей.