США предложили сотрудничество телеканалу "Россия 1"

США предложили сотрудничество телеканалу "Россия 1"
Фото: соцсети
Российский медиахолдинг уже дал согласие

Несмотря на геополитическую ситуацию и проблемы с показом российского контента за рубежом, телеканал "Россия 1" получил предложение по сотрудничеству от США. Американская компания Amazon Prime заявила, что является близким партером с ВГТРК, поэтому они предложили включить в собственный каталог российский сериал "Елизавета". И медиахолдинг уже дал свое согласие. До этого аналогичную сделку он заключил с американской Olympusat.

Юристы отмечают, что с правовой точки зрения контракт не является запрещеннным: частная американская компания не попала под санкции со стороны России, а за границей также не существует ограничений на демонстрацию контента российских медиахолдингов, даже если их руководители попали под рестрикции.

Предположительно, ВГТРК сможет получать прибыль от показа своего проекта за границей через посреднические счета в Армении, Казахстане, Турции или ОАЭ. 

Ранее права на российские сериалы от ВГТРК приобрело гостелевидение Польши и Венгрия. Аналитики полагают, что все договоренности были достигнуты еще до введения ограничительных мер. Они отмечают, что несмотря на заключение сделки между США и Россией, объем дистрибуции российского контента за рубеж за год сильно сократился.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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