Известный ведущий раскрыл причины ухода с ТНТ

Известный ведущий раскрыл причины ухода с ТНТ
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По его словам, он ни с кем не конфликтовал

Телеведущий Вячеслав Макаров прославился благодаря команде КВН "Камызяки". Позже он стал работать на ТНТ, где вместе с Азаматом Мусугалиевым принимал участие в программе "Однажды в России".

Тем не менее позже он внезапно изчес из передачи. Причин этого Макаров официально не называл. Ходили слухи, что уйти с ТНТ его заставил конфликт с Мусугалиевым, но сам ведуий в беседе с "Пятым каналом" все домыслы опроверг.

Знаменитость утверждает, что работать на полной основе на телеканале он перестал из-за загруженного графика – он просто не попадал на съемки по времени. Поэтому было решено убрать его из программы. 

Дополнительно Макаров утверждает, что ему перестала нравиться сама концепция шоу, из-за чего он захотел сам поменять место работы.

"У меня с Азаматом никогда конфликтов не было. И до сих пор нет. Мы, если нужно, можем друг другу позвонить. Все в порядке",

– уверяет телеведущий.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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