Ни стыда, ни совести: Седокова вышла в свет в похабном наряде жрицы любви

Хоть стой, хоть падай - в таком стиле певица обычно выбирает наряды для выхода в свет

Вообще-то организаторы "Золотого граммофона" убедительно просили всех гостей церемонии соблюдать дресс-код. Гостей ждали в Bussiness Suite – черно-белые или черные оттенки костюма или платья. Но артисты поняли это по-своему.

На красной дорожке торжественной церемонии знаменитости словно бы соревновались, чей наряд окажется более дерзким, откровенным, смелым. Казалось бы, дай им волю, и они бы выпрыгнули из трусов – только снимайте их, обсуждайте их.

Впрочем, отдельные персонажи практически выпрыгнули. Вот 40-летняя Анна Седокова пришла на мероприятие одетой так, как в приличном обществе и раздеться стыдно. Казалось, что с нее вот-вот спадет едва прикрывающая бабий стыд юбчонка, а под ней – то ли купальник, то ли пояс девственности. "Ни стыда, ни совести!" – ахнули люди от такой красоты.

Дополняющие образ сапоги добавляли сходство с нарядом вышедшей в тираж жрицы любви. Было ощущение, что певица перепутала статусную музыкальную премию со стрип-клубом или борделем. Седокова призывно выгибала свое седло и вздыбленную грудь, видимо, пересмотрев дешевых порнофильмов.

Конечно, по нужде в таком одеянии сходить очень трудно. И Седокова на дорожке так интенсивно работала мимикой, что казалось, ей трудно терпеть, вот и скрючило уже не первой свежести артистку.

Интересно, как на такие похабные наряды смотрит третий муж певицы - латвийский баскетболист "Химок" Янис Тимма. Первые двое, судя по всему, были не в восторге, поэтому и ушли. И, конечно, не хочется, чтобы дочери Седоковой видели мать в таком виде – стыда ведь не оберешься потом!

При этом на шее певицы висел массивный крест. Вот уж, действительно, или крест сними, или трусы надень.