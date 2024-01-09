Норвежская диета после праздников: как привести себя в форму

Делимся правильным рационом

Скандинавская диета подарит не только стройную талию, но и низкое кровяное давление, и стабильный уровень сахара. К такому выводу пришли исследователи из США. Данные специалисты опубликовали в "Журнале медицины внутренних болезней" в 2013 году. В исследовании отмечается, что благодаря этому способу питания организм снижает вес без резких скачков и вреда для здоровья.

К слову, скандинавская диета достаточно доступная и состоит из продуктов, которые может позволить себе каждый.

Овощи

Это основа скандинавской диеты. В пищу викинги используют всевозможные сорта капусты, картофеля, пастернака, свеклы, моркови и репы.

Фрукты

Здесь никакой экзотики, отложите манго и папайю. В меню северных народов популярно яблоко. Выбирайте сочные ароматные плоды.

Ягоды

Их в скандинавских странах употребляют и свежими, и в напитках, и в виде соусов. Смело выбирайте клюкву, бруснику, морошку, воронику, голубику, чернику, можжевельник.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновая мука – известный источник витаминов и минералов. Однако не ограничивайтесь выпечкой. Приветствуется использование каш из цельного зерна.

Мясо

Северные народы рекомендуют питаться не домашним жирным мясом, а дичью: олениной или лосятиной.

Рыба

Особенной популярностью пользуется рыба семейства лососевых. В ее выборе можно себя не ограничивать.

Молочные продукты

К молочным продуктам скандинавская диета менее лояльна. Их рекомендуется употреблять как можно меньше.

Дикорастущие травы и плоды

А вот все, что выросло в лесу викинги очень даже любят. Крапива, грибы, различные коренья – все идет в пищу и полезно для здоровья.

Ранее "Утро.ру" рассказало о продукте, который защитит кишечник от страшной болезни.