Какой продукт в вареном виде защитит кишечник от страшной болезни

Какой продукт в вареном виде защитит кишечник от страшной болезни
Фото: www.unsplash.com
Правильный подход к составлению домашнего меню укрепит здоровье

Рассказывать о том, насколько важно правильно питаться, нет необходимости. Каждый человек, который хоть немного задумывается о своем здоровье, знает, что именно продукты питания способны подорвать или укрепить организм. Так, один доступный всем продукт в вареном виде может защитить кишечник от страшной болезни.

Речь идет о фасоли. В целом, бобовая диета очень полезна для организма, особенно для желудочно-кишечного тракта. Известный зарубежный медик Сяото Чжан вместе с коллегами провели эксперимент. Они наблюдали за двумя группами людей, одна из которых на протяжении двух месяцев ежедневно съедала тарелку вареной фасоли.

В результате оказалось, что у участников второй группы заметно повысилось количество полезных бактерий в кишечнике, а количество вредных существенно упало. Пребиотики, в изобилии содержащиеся в бобовых, сделали свое дело.

Медицинские эксперты подчеркнули, что таким образом было доказано – бобовая диета позволяет защитить организм от болезней, в частности, от такого страшного недуга, как онкология.

Источник: Lancet ✓ Надежный источник

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