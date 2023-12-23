Какой продукт в вареном виде защитит кишечник от страшной болезни

Правильный подход к составлению домашнего меню укрепит здоровье

Рассказывать о том, насколько важно правильно питаться, нет необходимости. Каждый человек, который хоть немного задумывается о своем здоровье, знает, что именно продукты питания способны подорвать или укрепить организм. Так, один доступный всем продукт в вареном виде может защитить кишечник от страшной болезни.



Речь идет о фасоли. В целом, бобовая диета очень полезна для организма, особенно для желудочно-кишечного тракта. Известный зарубежный медик Сяото Чжан вместе с коллегами провели эксперимент. Они наблюдали за двумя группами людей, одна из которых на протяжении двух месяцев ежедневно съедала тарелку вареной фасоли.



В результате оказалось, что у участников второй группы заметно повысилось количество полезных бактерий в кишечнике, а количество вредных существенно упало. Пребиотики, в изобилии содержащиеся в бобовых, сделали свое дело.



Медицинские эксперты подчеркнули, что таким образом было доказано – бобовая диета позволяет защитить организм от болезней, в частности, от такого страшного недуга, как онкология.

