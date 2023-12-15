Несколько простых продуктов помогут похудеть к Новому году

Несколько простых продуктов помогут похудеть к Новому году
Фото: unsplash.com
Накануне главной вечеринки года многие приводят в порядок фигуру: медики рассказали, как это сделать

Две недели остается до самого любимого праздника россиян, и многие, готовя торжественные наряды, вспомнили, что были несдержанны в еде. Теперь сотни мужчин и женщин будут экстренно приводить себя в форму. Медик подсказала, с помощью каких продуктов это можно сделать.

Новогодние праздники – коварное время. С одной стороны, хочется быть элегантными, стройными и легкими на подъем. С другой – на столе в собственном доме и в гостях такие вкусности, что удержаться решительно невозможно. Но все же желание быть в отличной форме побеждает хотя бы в декабре. Поэтому многие начинают искать идеальные диеты и запасаться терпением, ведь придется убрать из холодильника кое-какие продукты и начать следить за калориями.

Здоровый, грамотно составленный и сбалансированный рацион даст возможность похудеть мягко и без внезапных срывов, достаточно будет убрать фастфуд, сладости, магазинный сок и газировку, а также полуфабрикаты, содержащие усилители вкуса. Свежие, натуральные продукты и постное мясо – лучшие друзья худеющих.

Врачи-эндокринологи советуют обратить внимание на овощи. Шпинат, огурцы, брокколи и капуста – идеальный источник минералов и витаминов, а вот калорий в них очень мало. Таким образом, чувство сытости не придется оплачивать лишними калориями. Кроме того, содержащий антиоксиданты зеленый чай поможет ускорить метаболизм и сжечь жир. Он же снижает аппетит, при этом не уменьшая уровня энергии.

Что касается фруктов, то груши, яблоки и содержащие клетчатку ягоды помогут регулировать аппетит, отключая желание переесть. Они тоже богаты витаминами и полезными веществами.

Основа здорового питания, по словам докторов, это белки, которые помогают сохранять мышечную массу и при этом усиливают обмен веществ. Так что в рационе не помешает курица, рыба, индейка, сыр тофу и яйца.

Но любая диета будет эффективнее, если добавить к ней хотя бы несложные физические нагрузки. Так что умеренный спорт и сбалансированное питание – и к Новому году вы поразите всех своей фигурой! И помните: чем жестче диета, тем она опаснее без консультации с врачом.

Ранее мы рассказывали рецепт похудения от сбросившего вес Александра Панайотова.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
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