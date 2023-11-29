Быстрая диета: жиросжигающий напиток позволит похудеть перед Новым годом

Быстрая диета: жиросжигающий напиток позволит похудеть перед Новым годом
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
О лишних килограммах не придется беспокоиться

Если вы пытаетесь найти простой способы сохранить красоту и стройность, то тогда следует обратить внимание на то, что вы пьете. Предлагаем вам рецепт одного напитка, который прост в приготовлении и поможет скинуть лишние килограммы перед Новым годом – естественно, при условии регулярных тренировок.

Вам потребуются такие продукты, как лимон, имбирь, мед и вода.

Способ приготовления

Вам необходимо нагреть воду до комфортной температуры, после чего смешать со свежевыжатым лимонным соком. Лимон, как известно, содержит витамин С, улучшающий обмен веществ.

Натертый имбирь необходимо добавить в горячую воду с лимоном – этот продукт нам потребуется не только из-за яркого вкусового качества, но и из-за его способности ускорить обмен веществ и сжечь жиры.

В остывший напиток необходимо добавить немного меда – он богат массой питательных веществ. А напиток должен оставить чувство сытости, что немаловажно для сидящих на диете. 

Напиток должен настояться пару минут. После этого его можно пить даже в охлажденном виде – по предпочтению можете добавить туда льда.

Пить этот чудодейственный напиток можно в любое время суток для ускорения обмена веществ, улучшения пищеварения и сжигания жиров – однако при условии регулярных тренировок и правильного питания, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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