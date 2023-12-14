Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Певец признается, что ждет наступления Нового года с особенным нетерпением. "Ведь я, наконец-то смогу нормально, по-человечески, от души поесть, – пояснил исполнитель. – Просто я ради того, чтобы во всех этих новогодних "огоньках" хорошо выглядеть на экране, взял в себя в ежовые рукавицы и сел на жесточайшую диету".

Панайотов описал суть того, как быстро согнать ненавистные лишние килограммы. "Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось. Лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби. Можете себе представить мое состояние?!" – признался артист.

"Очень хочется съесть хотя бы яблоко, которое тоже нельзя, как исключены вообще все овощи, фрукты и ягоды. Но зато за эти два месяца я похудел уже на 10 килограммов и теперь смог влезть в старые пиджаки", – радуется Александр.

Несколько лет назад Панайотов худел при помощи такой же диеты. "Тогда я еще подключал спорт и в итоге смог сбросить 25 килограммов, поскольку весил 110 – рассказал певец. – А сейчас мой спорт – большое количество концертов, на каждом из которых теряю большое количество калорий и нервов".