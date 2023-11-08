Вырвавшийся из оков тяжелой болезни Панайотов отказался от празднования юбилея

Будущий год для Александра Панайотова - юбилейный. В июле 2024-го ему исполнится 40 лет. С певцом встретился корреспондент "Утро.ру"

"Как известно, если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах, – ответил Панайотов на вопрос о видах на празднование, концертах и банкетах. – Тем более, 40 лет не отмечают. Что же касается подарка, который меня может порадовать, то это деньги (смеется)".

Сам себе знаменитый певец желает сегодня только здоровья. Ведь еще летом поклонников Панайотова переполошила новость о его серьезном недуге. "У меня очень болит спина, трудно долго стоять прямо, – жаловался тогда Панайотов. – Всему виной – появившаяся протрузия (болезненный патологический процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца, возникающего при грыже)". Артист тогда долго ходил на процедуры в Боткинскую больницу, где ему делали блокаду.

"Сегодня я каждый день делаю гимнастику, – пояснил вырвавшийся из цепких лап тяжелой болезни Панайотов. – Знаю, что после 40 надо регулярно проходить обследования организма. Моя теща работает в Боткинской больнице, и мне с этим проще. Но полный сheck up организма, кстати, давно не делал, думаю, в будущем году на пару дней туда прилягу".