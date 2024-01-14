Лишние килограммы после праздников уйдут быстро: специалист поделился секретами

Лишние килограммы после праздников уйдут быстро: специалист поделился секретами
Фото:unsplash.com
Эксперт рассказал, что нужно соблюдать все несколько правил

Вот так потеешь весь год в спортзале, придерживаясь строгой диеты, а лишние килограммы вернулись за неделю праздников. И кажется, что все труды насмарку, но подождите отчаиваться и заедать горе. Эксперт в области спортивной медицины Борис Поляев рассказал, как вернуться к прежней форме быстро и без мучений.

По словам специалиста, в первую очередь, поможет дисциплина. Питаться нужно регулярно четыре раза в день. Ни в коем случае не следует сразу прибегать к голодовке. Достаточно составить рацион, который будет содержать 1500 калорий. Эксперт считает, что так организм вернется в привычное русло без стресса, и быстро избавится от того, что наели за праздники. 

Поляев также уверяет, что одного только питания недостаточно. У многих после долгих выходных сбит режим сна и распорядок дня. По словам эксперта, это тоже стресс для организма, который мешает ему избавляться от всего лишнего. 

Не стоит забывать про спорт. Он поможет не только похудеть, но и сделает тело подтянутым и здоровым. 

Ранее "Утро.ру" рассказало о секрете Майи Плисецкой, который поможет похудеть после новогодних праздников. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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