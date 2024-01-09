Худеем после новогодних праздников: секреты Майи Плисецкой

Худеем после новогодних праздников: секреты Майи Плисецкой
Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
До конца дней знаменитость оставалась стройной

Легендарная балерина Майя Плисецкая сумела сохранить стать и утонченность даже в пожилом возрасте. Всем известно, что знаменитость обладала жесткой дисциплиной и распорядком дня. После новогодних праздников ее жизненные советы будут актуальны для многих. Раскрываем секреты Плисецкой и худеем после череды перееданий.

На самом деле, вопреки устоявшемуся стереотипу, артистка не ограничивала себя в еде. Она очень любила сосиски, картошку, а хлеб с маслом и вовсе считала самым идеальным сочетанием, которое когда-либо придумало человечество. Секрет стройности и красоты у нее был один – много двигаться. 

Плисецкая старалась регулярно уделять время тренировкам, вела активный образ жизни – как в физическом, так и социальном плане. Из-за чего попросту забывала поесть. 

Поэтому, чтобы вернуться в форму после новогодних праздников, можно придумать себе какие-то интересные дела. Например, сходить в парк со всей семьей, прогуляться на свежем воздухе, посетить представление или устроить еще какой-то интересный досуг. И перекусывать не теми салатами с майонезом, которые остались лежать в холодильнике, и конфетами, а мандаринами.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как можно худеть во сне.

Источник: Утро.ру

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