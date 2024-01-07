Как привести себя в форму после новогодних праздников: самый быстрый способ

Без физической активности, увы, никак

После новогодних праздников, сопровождавшихся поеданием салатов, сервелатов и сладостей нам очень трудно собраться и привести себя в форму. Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как привести себя в порядок и чувствовать себя после длительных выходных бодрым и свежим.

Истина такова, что при здоровом и правильном рационе во время новогодних каникул нам гораздо проще возвращаться в рабочий режим. Поэтому чем раньше – тем лучше. Если же умеренное употребление вредной еды – не про вас, постарайтесь просто не перегружать кишечник и обходитесь без жесткой диеты. Так вы без проблем встретите рабочие будни, которые начнутся уже со следующей недели.

Нарколог рекомендует выводить из организма токсины, выполняя базовые рекомендации. Хорошо спать, двигаться на продолжительных пеших прогулках и заниматься физической активностью – кататься на лыжах и коньках. Поддерживайте иммунитет фруктами и овощами, водой и чаем с морсом, передает "Радио 1".