Можно заработать не одну патологию: кондитер рассказал, что содержится в тортах

От такого лакомства точно стоит отказаться

В обыкновенном белом сахаре уже таится опасность для вашего организма. А сколько вреда тогда содержится в кондитерских изделиях? Олег Ильин, мастер-кондитер, рассказал, в чем главная опасность такого лакомства, как торт.

По словам эксперта, главный вред в тортах от трансжиров – как правило, производитель обозначает их в составе как "гидрогенизированные масла". Речь идет видоизмененных жирах, используемых в приготовлении блюд кухнями общественного питания.

Для производителя это выгодный из-за дешевизны консервант, который отлично справляется со своей задачей. И все бы ничего, если бы такой гадости было мало – организм ее выводит. Дело в количестве трансжиров, которые производитель добавляет в продукцию. Оно запредельно, и тут уже не справится ни один организм.

Ильин указал, что трансжиры обеспечивают массу сердечных патологий. При постоянном их употреблении можно заработать не одну холестериновую бляшку.

"Ухудшается кровообращение, кровоснабжение мозга. Поэтому обязательно внимательно нужно читать этикетки на товаре", – указал специалист в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".