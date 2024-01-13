Раскрыта невероятная польза клюквы для иммунитета

Полезнее ягоды нет

При ежедневном употреблении клюквы риск смерти снижается на 31 процент, утверждает эндокринолог Зухра Павлова. А эффективнее всего эта ягода против заболеваний сердца и сосудов.

Незаменима клюква из-за наличия кальция, фосфора и железа. А высокое содержание витамина С делает ее наилучшей ягодой для повышения иммунитета. А благодаря фенолу с его бактерицидными свойствами помогает при высокой температуре – поэтому так популярен в народе клюквенный морс при болезнях.

В день взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100 граммов свежей клюквы (или две столовые клюквы в сушеном виде).