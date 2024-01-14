От таких продуктов на завтрак вы заработаете себе отеки на лице: лучше отказаться

Утренний рацион должен быть исключительно здоровым

Утренний прием пищи имеет ключевое значение для бодрости и состояния на протяжении всего рабочего дня. Поэтому нужно следить за тем, что мы едим и на что необходимо обращать внимание при составлении утреннего рациона. Какие-то продукты, указывает портал "Ридлайф.ру", необходимо исключить, если вы хотите, чтобы начало рабочего дня было здоровым.

В первую очередь, речь идет о копченостях и колбасе. Никаких бутербродов – иначе неминуемы отеки на лице. Соль, как известно, этому очень хорошо способствует. Да и после завтрака вы потеряете тонус и будете чувствовать тяжесть в желудке.

Кофе действительно помогает пробудиться и получить утренний заряд бодрости. Однако помните, что в нем не должно быть сахара. Именно сахар приводит к проблемам с образованием коллагена, который отвечает за молодость ваших суставов.

Никаких выпечек вроде ароматных круассанов. Иначе вы будете в шоке от лишних килограммов на вашей драгоценной фигуре.

Увы, нетленная классика в виде яиц с жареным беконом и тоста с сыром также бьет по здоровью. Это убойный рецепт для ожирения внутренних органов и преждевременного увядания.

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