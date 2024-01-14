Эти базовые ошибки мешают вам похудеть

Кажется, вы выбрали неверный подход

Диета и постоянные спортивные нагрузки не приводят к внешним изменениям тела? Все просто: количественный подход не меняет положения вещей. Нужно делать упор на качество. Похудение – процесс непростой и требующий времени с титаническим терпением. Женский журнал "Клео.ру" рассказывает, как избежать ошибок, чтобы достичь заветной цифры на весах.

В первую очередь, избавьте себя от неоправданных, далеких от реальности ожиданий. Здоровый темп – это ползучие показатели, от 500 граммов до одного килограмма в неделю. Примерно так сбрасывают те, кто правильно худеет.

Откажитесь от жестких ограничений, чтобы избежать срывов и переедания. Сосредоточьтесь на здоровом питании.

– они должны быть ощутимыми. Хотите крепких мышц – выкладывайтесь и сжигайте калории. Занимайтесь спортом каждый день и не меньше, чем полчаса.

Заручитесь поддержкой близких и друзей. Похудение при лишней массе тела – похвальное дело, поэтому ничего, кроме поощрения, быть не должно.