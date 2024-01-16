Эта болезнь на теле предупреждает о серьезных проблемах с иммунитетом

И такой недуг достаточно легко выявить

Наличие кандидоза (молочницы) может говорить о весьма серьезных проблемах с иммунитетом, предупреждает терапевт Зарема Тен. Медик назвала признак, по которому можно определить наличие недуга – соответствующий налет на языке молочного-творожистого цвета.

Такой налет распространен по всей поверхности языка и имеет высокую плотность. Высыпания становятся плотнее по мере приближения к корню языка.

Кандидоз, указала специалист, проявляется после лечения острых инфекционных заболеваний. Антибактериальная терапия приводит к гибели микрофлоры, после чего происходит снижение защитного барьера, и кандида разрастается, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".