Эта болезнь на теле предупреждает о серьезных проблемах с иммунитетом

Эта болезнь на теле предупреждает о серьезных проблемах с иммунитетом
Rolf W. Hapke / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
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И такой недуг достаточно легко выявить

Наличие кандидоза (молочницы) может говорить о весьма серьезных проблемах с иммунитетом, предупреждает терапевт Зарема Тен. Медик назвала признак, по которому можно определить наличие недуга – соответствующий налет на языке молочного-творожистого цвета.

Такой налет распространен по всей поверхности языка и имеет высокую плотность. Высыпания становятся плотнее по мере приближения к корню языка. 

Кандидоз, указала специалист, проявляется после лечения острых инфекционных заболеваний. Антибактериальная терапия приводит к гибели микрофлоры, после чего происходит снижение защитного барьера, и кандида разрастается, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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