Россиянам назвали самую полезную замену сладостям

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которыми можно заменить вредные сладкие лакомства во избежание скачков глюкозы в крови. Для сбалансированности питания потребуется все, что богато клетчаткой – цельнозерновые крупы, фрукты и овощи. Без белка никуда – он содержится в курином мясе, рыбе, яйцах и растительных источников вроде фасоли, гороха и орехов.
А заменить конфеты и выпечку из супермаркетов или пекарен можно сухофруктами, темным, с минимальным содержанием сахара шоколадом, зефиром и пастилой из натуральных продуктов.
Для стабильного уровня сахара в крови критически необходим хороший отдых. Употребляйте антистрессовые продукты – бананы, черешню, мороженое и травяные чаи.
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